Den Trump huet scho vill schlëmm Kommentarer kommegelooss. Eng Fra huet es elo genuch dovun an huet decidéiert, dorausser Konschtwierker ze maachen.

"Such a nasty woman", "Crooked Hillary", "Grab'em by the pussy". Dat sinn nëmmen e puer vu villen Zitater, woufir den Trump scho Kritik kritt huet. D'Amerikanerin Diana Weymar huet eng Kollektioun vu ronn 900 vun dësen Zitater, déi all op Stoff gestéckt goufen.

Ugefaangen huet dat Ganzt, wou si am Januar d'lescht Joer op Instagram eng Foto vun engem Stéck Stoff mat dem Kommentar "I'm a very stable genius" ("Ech sinn ee ganz stabilt Genie") gepoust huet.

Den Internet war begeeschtert dovunner an d'Diana huet doropshin een bis zwee där "Konschtwierker" d'Woch erstallt a gepoust, mee dem Trump seng Kommentarer halen net op a si koum net no, fir se all ze stécken.

Am Plaz huet si Workshope gehalen an aner Leit opgefuerdert, hir eege Kreatiounen eranzeschécken. Esou sinn 900 Exemplaren zesumme komm an ee groussen Deel dovunner gëtt et souguer an enger Ausstellung zu New York ze gesinn.

Trotz allem seet d'Diana, dass hirWierker net "anti-Trump" sinn, si gesäit se als visuell Representatioun vun all deene Saachen, déi den Trump esou vu sech gëtt.