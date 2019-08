Op Twitter suergt e Post vun der Sängerin Mariah Carey nawell fir vill Reaktiounen. Si seet der "Presidentin" Hillary Clinton Merci...

Grad wéi och hirem Mann, dem fréiere President Bill Clinton.

Do war déi amerikanesch Sängerin wuel falsch informéiert ginn iwwert d'Roll vum Hillary Clinton an der amerikanescher Regierung. Si war vun 1993 bis 2001 d'First Lady. Am November 2000 gouf se an de Senat gewielt nodeems se sech fir de Bundesstaat New York opgesat hat. Vun 2009 bis 2013 war si Ausseministesch an der Regierung vum President Barack Obama.

Bei de Presidentschaftswalen 2016 hat d'Hillary Clinton, entgéint alle Pronosticken, géint de republikanesche Kandidat Donald Trump verluer.

Mariah Carey makes her politics clear, posts photos of 'President Clinton and her husband' https://t.co/8igRFGBBy2 via @USATODAY — michael P coleman (@ColemanMichaelP) August 6, 2019