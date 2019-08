An engem chinesesche Waasserpark huet d'Welle-Becken ee technesche Problem: Eng Well war esou staark, dass d'Leit aus dem Pool geschleidert ginn.

Ee Visiteur vum Park huet dat Ganzt gefilmt. Am Video gesäit een, wéi eng riseg Well d'Leit am Becken ze packe kritt a se no hannen dréckt. Vill vun hinne falen aus dem Becken.

This Water Park Tsunami Operator turned it up to MAX pic.twitter.com/lMkvKNI04E — Barstool Sports (@barstoolsports) 31 July 2019

Dem Parkbesëtzer no sinn 10 Leit blesséiert ginn. Eng chinesesch Zeitung behaapt awer, am Ganzen wiere 44 Leit blesséiert, a 5 souguer an d'Klinik bruecht ginn. De Grond fir den Accident soll ee Stroum-Ausfall gewiescht sinn, deen dat elektronescht Equipement beschiedegt huet.

Och op Twitter gëtt eppes aneres ugeholl: Do gëtt souguer gesot den Aarbechter, dee fir d'Wellen zoustänneg war, wier alkoholiséiert gewiescht.

Wat da lo d'Wourecht ass, ass net bekannt, mee eent steet fest: Sou mécht schwamme kee Spaass.