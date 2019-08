Ee Motorrad huet eng Feelzündung um Time Square. Fir d'Leit kléngt et wéi eng Schéisserei a si lafe voller Panik fort.

Den Dënschdegowend um Time Square huet ee Motorrad eng Massepanik ausgeléist, well d'Leit gemengt haten, et géif op si geschoss ginn. D'Motorrad hat eng Feelzündung, déi wéi Schëss vun enger Waff geklongen huet.

D'Amerikaner sinn nach ëmmer schockéiert vun den zwou Schéissereien zu El Paso an Dayton, a si hunn deemno och Angscht, dass sou eppes erëm kéint geschéien. Dat ass och de Grond, wisou d'Panik um Time Square ausgebrach ass.

Enger New Yorker Noriichtesendung no hätten d'Leit sech laanschtenee gedréckt a wieren iwwerenaner geklommen. Verschiddener hu souguer hir Schung verluer an hir Posche fale gelooss.

An deem ganze Chaos ass awer kee schwéier blesséiert ginn, sou d'amerikanesch Autoritéiten. Déi genau Unzuel u Blesséierten ass awer nach net bekannt.