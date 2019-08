"Ech hunn decidéiert, meng eege Versioun ze erzielen." D'Monica Lewinsky plangt, hir Affär mam deemolege President Clinton an enger Serie duerzestellen.

De 27. September 2020, just e puer Woche virun de Presidentschaftswalen, soll déi drëtt Staffel vun der amerikanescher Hit-Serie "American Crime Story" erausbruecht ginn. An dëser Staffel wëll d'Monica Lewinsky vun der Affär tëscht hier an dem Bill Clinton während deem senger Amtszäit am wäissen Haus beriichten.

Dës Affär huet scho fir vill negativ Kritike gesuergt, se huet dem Clinton 1998 souguer bal säin Amt als President kascht, an et gouf schonn etlech Kéieren driwwer spekuléiert. Lo, ronn 20 Joer méi spéit an obwuel si ufangs Angscht do virdrunner hat, wëll d'Lewinsky hir eege Wourecht erzielen.

Déi Changementer, déi d'Gesellschaft duerchgemaach huet, géifen et hir erméiglechen fir endlech driwwer ze schwätzen ouni Angscht ze hunn, net eescht geholl ze ginn.

Mee och den Datum, dee fir d'Ausstralung vun der Staffel erausgesicht gouf, steet ënner Kritik. Den John Landgraf, de Chef vun FX Network, seet "d'Mënsche wäerte sech am Zesummenhang mat de Presidentschaftswale dofir interesséieren, et wäert eng fantastesch Show ginn." Hie mengt, dass d'Serie keen Afloss op d'Wal wäert hunn.

"American Crime Story" huet sech ewell mat dem Mordprozess géint den O.J. Simpson an dem Mord um Gianni Versace beschäftegt. Deemools huet dem Versace seng Famill d'Serie kritiséiert a se als "Fiktioun" bezeechent. Trotz allem huet se bis ewell 16 Emmys kritt.