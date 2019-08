Am Kader vun der "Green Legacy"-Aktioun wëll d'Land seng Bëscher nees vergréisseren, an huet et fäerdeg bruecht, dobäi de Weltrekord ze briechen.

35 Prozent vun Äthiopien waren emol mat Beem bedeckt, haut sinn et nëmmen nach 4 Prozent. Dowéinst gouf am Mee d'Aktioun "Green Legacy" gestart, déi, nieft de positiven Effekter op d'Ëmwelt, och de But huet, ze verhënneren, dass sech déi äthiopesch Wüsten nach méi ausbreeden.

Hei e puer Andréck vun Enn Juli:

Den 6. August hunn op ronn 1.000 Plaze méi wéi 20 Millioune Leit mat ugepak, fir d'Beem ze planzen, huet de Minister fir Innovatioun a Technologie op Twitter gedeelt. Och d'Hëllefsorganisatioun "Mënsche fir Mënschen" huet dës Aktioun mat 280.000 geplanzte Beem ënnerstëtzt.

D'Planze vu Beem gëtt ëmmer méi als Géigemoossname géint d'Konsequenze vum Klimawandel consideréiert. Déi am Ganzen 2,8 Milliarden Hektar Bësch, déi et den Ament op der Welt gëtt, kënnen 28 Prozent vun de CO2-Emissiounen ophuelen an och géint déi dréchen Hëtzt sinn d'Beem gutt: Andeems si Waasser späicheren a Schiet spenden, kënne si d'Mikro-Klima verbesseren an de Buedem méi fruchtbar maachen.

Bis zum Enn vun der Reenzäit am Oktober solle 400 Millioune Beem geplanzt ginn. Fir dat Zil ze erreechen, missten alleguer vun de 105 Milliounen Awunner bis zu 40 Beem an de Buedem setzen. Mat den 354 Milliounen, déi Äthiopien elo an engem Dag geplanzt huet, huet d'Land de Weltrekord gebrach, deen Indien 2016 mat 66 Millioune Beem opgestallt huet.

353 million.



That's how many trees Ethiopia planted in just 12 hours for a reforestation campaign, setting a world record pic.twitter.com/djJuoEA4OG — Bloomberg TicToc (@tictoc) August 7, 2019

An awer sollen esou Aktiounen net ëmmer ökologesch sënnvoll sinn, sou den däitsche Fuerscher Jonah Wedekind. D'"Green Legacy"-Aktioun wier also éischter eng politesch Moossnam, fir vun de Problemer am Land ofzelenken.

Och an Europa gëtt et esou Aktiounen, fir d'Bëscher ze vergréisseren. De bayresche Regierungschef Markus Söder zum Beispill wëll am Kader vum Klimaschutz 30 Millioune Beem planzen.

Aktiounen och zu Lëtzebuerg

Fir sengem Grousspapp säin 101. Gebuertsdag huet de Paul Galles d'Aktioun #Zukunftsbësch an d'Liewe geruff. De But? 101 Uebstbeem planzen als Zeeche fir ee gesond Klima am Numm vun den Eeleren.