Grottes de Han, hei vir an der Belsch, bidden eng Hellewull un Aktivitéite fir déi ganz Famill. Den RTL-Summermag war déi nei Attraktioun fir Biere kucken.

Grad elo an der Summervakanz si vill Eltere frou, fir flott Ausfluchméiglechkeete fir d’Famill ze fannen. Där ginn et der jo hei am Land eng ganz Rëtsch – ma och an der Groussregioun fënnt een Attraktiounen, déi elo am Summer och vill Lëtzebuerger unzéien.

Eng dovunner sinn d’Domaines des Grottes de Han hei vir an der Belsch. Nieft den eigentlechen, spektakulären Grotte gëtt et hei och e groussen Déierepark mat ëmmer méi Awunner. An zënter Kuerzem gëtt et hei och en zwee Hektar groussen Areal fir Bieren.