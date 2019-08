Och an England ass Summervakanz an d'Kierche ginn ëmmer manner besicht. Verschiddener vun hinnen hunn elo déi villäicht perfekte Léisung dogéint fonnt.

Et ass ee komeschen Ubléck: Am Plaz vun de Reien u Bänken läit ee groussen, gréngen Teppech am Gank. D'Visiteure vun enger Kathedrale zu Rochester am Süde vun England kënne sech während dem ganze Mount August op engem Mini-Golf-Parcours amuséieren.

Op 9 Lächer verdeelt sti lauter Miniatur-Replicke vun englesche Brécken, iwwert déi een de Ball kréie muss. Dës sinn entstan an enger Zesummenaarbecht mat enger lokaler Associatioun.

Dat Ganzt ass déi neisten Initiative fir méi Leit an d'Kierch ze kréien, well och an England d'Religioun ëmmer méi an den Hannergrond réckelt. An et schenkt ze klappen: Am Vergläich zum leschte Joer sollen d'Zuele vun de Visiteuren ëm 80% geklomme sinn.

Mä d'Kierch kritt och vill Kritik fir hir Aktioun. De Peter Scholey, ee 70 Joer ale Pensionär, dee scho laang d'Rochester Kathedrale besicht, stëmmt zou, dass et op den éischte Bléck schockant wier. Réischt wann een e bësse méi driwwer nodenkt, mierkt een awer, dass et am Fong net vill aneschters ass, wéi am Mëttelalter, wou d'Kierchen d'Leit mat Déieren a Mäertercher ugelackelt hunn.

D'Kierch zu Rochester ass net déi eenzeg, déi verréckt Moossnamen ënnerhëlt. An enger Kathedrale zu Norwich gouf eng Rutsch installéiert an zu Lichfield ass eng Replik vun der Surface vum Mound um Buedem vun der Kierch ze gesinn.