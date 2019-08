De Motorradsclub "Gunfighters" kënnt aus den USA an ass an tëscht ganz international. Speziell un hinnen? All hir Membere si Polizisten.

Firwat steet e Motorrad Club, dee Gunfighters heescht, an deem säi Logo aus de Faarwe Schwaarz-Wäiss, zwee Revolveren an engem Doudekapp besteet? Eng brutal Gang oder e Grupp Leit, deenen ee besser aus de Féiss geet, si si net. Mä et si Polizisten déi zënter 9/11 an den USA op hirer Harley ënnerwee sinn, fir Suen fir e gudden Zweck ze sammelen. A ville Länner hu si Motorradsfrënn fonnt, déi solidaresch mat hirer Iddi sinn. De President vun de Gunfighters Lëtzebuerg erkläert, wat si als hir Missioun gesinn. All d'Membere vun de Gunfighters si Polizisten, aktiv am Déngscht oder an der Pensioun. Och si si Member vun internationale Club vun de Gunfighters. Hir Membere sinn, egal aus wéi engem Land se kommen, ëmmer Polizisten. Hir gemeinsam Passioun: Motorrad fueren. Si ënnerstëtzen dës Aktioun gären, well si Associatiounen, déi sech fir Kanner asetzen, ënnerstëtzen. Zejoert war deen éischten Charity Run, mat ëmmerhi 5.000 Euro déi un d'asbl Kannerwonsch goungen. Déi Associatioun ass och dëst Joer dobäi, mat donieft, der Fondatioun Kriibskrank Kanner. D'Beiträg vun deenen, déi e Samschdeg zu Bartreng mat um Depart waren, grad ewéi déi vun de Sponsoren maachen aus dem Gunfighters Event e wichtegen Charity Run bei deem déi Kéier och Hollänner, Belsch, Fransousen a Schwäizer mat dobäi waren.