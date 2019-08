Vum 10. bis de 15. August sinn nees lauter Stäreschnäizen ze gesinn. Den Natur Musée invitéiert fir e Méinden op eng ëffentlech Observatioun.

Wat si Stäreschnäizen iwwerhaapt?

Si bestinn aus Koméitestëbs, deen an der Äerdatmosphär vergloust an dobäi liicht. Déi Stäreschnäizen, déi een an den Deeg vum 10. bis de 15. August gesi kann, schéngen aus dem Stärebild PERSEUS ze kommen, dofir heesche si och PERSEIDEN. De Stëbs kënnt vum Koméit 109P SWIFT-TUTLE, eng grouss Äisklatz mat vill Gas.

Op sengem Wee bei d'Sonn gëtt de Koméit opgehëtzt a fänkt u mat schmëlzen. Dobäi verléiert hien niewent Waasser a Gas och Stëbs, deen dann am Orbit erhale bleift.

All Joer am August kräizt eis Äerd dem Koméit seng Bunn, de Stëbs geréit mat 70 Kilometer an der Sekonn an eis Atmosphär a vergloust duerch d'Reiwung. Ass mol ee gréissere Stëbskär dobäi, da gesi mir ee Feierball, och BOLID genannt, am Himmel.

Fir dëst Spektakel invitéiert den Natur Musée de Méinden den 12. August vun 22:00 Auer un op eng ëffentlech Observatioun fir Grouss a Kleng. De Rendez-vous ass bei der Donatuskapell tëscht Beidler an Eeschweller, op der Kopp nieft dem Waassertuerm bei Jonglënster an dat bei fräiem oder liicht bedeckten Himmel. Et ass net néideg sech dofir unzemellen.

WICHTEG: Op de Site kënnt een nëmme vu Beidler aus, d'Strooss vun Eeschweller ass gespaart. Weider Informatiounen fënnt een op mnhn.lu an op der Facebook-Säit @naturmuseelux.

Den Natur Musée recommandéiert waarmt Gezei, Gedrénks an ee Klapp- oder Ligestull matzehuelen. Eege Teleskope sinn och wëllkomm.