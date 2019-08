Wann den Honger kënnt, da muss et séier goen. Dat huet sech och e klenge Jong an den USA geduecht an d'Police geruff.

De 5 Joer ale Manny Beshara weess scho ganz genee, wat e wëll. Och wann en hongereg ass. Wéi seng grouss Schwëster him eng Schossel Cornflakes wollt preparéieren, huet de Jong misse handelen. Amplaz vun de langweilege Flakes wollt de Manny nämlech vill léiwer Pizza iessen an dat esou séier wéi méiglech. A wéi et sech fir en Noutfall gehéiert, huet de Bouf dunn och op déi dofir zoustänneg Plaz ugeruff. Seng Schwëster huet hien dobäi erwëscht a séier agehaang, nodeems se matkritt hat, dass d'Police um Apparat wier. D'Beamte wollte sécher goen, dass et de Kanner gutt geet an sinn op d'Plaz gefuer. Wéi si festgestallt hunn, dass et Brudder a Schwëster gutt gaang ass, si se dunn och einfach eng Pizza siche gefuer an hunn dem Manny se héchstperséinlech ofgeliwwert. Der Police hir gutt Dot ass net onbelount bliwwen. D'Mamm vun de Kanner huet de Beamten och eng Pizza-Liwwerung zoukomme gelooss, ganz ouni Noutruff.