De Vincent Peone ass kee Millionär, ma bei sengem leschte Vol mat Delta Airline, dierft e sech wuel wéi ee gefillt hunn.

Vum Fluchhafen Aspen am US-Bundesstaat Colorado sollt d'Rees Heem goen, ronn 660 Kilometer an Direktioun Salt Lake City. Ma knapp war den Filmproduzent an der Maschinn gouf e vum Pilot mat de Wierder "Dat hei ass Ären eegene Privatjet" begréisst.

De Vol war ëmgeplangt ginn an et schéngt, wéi wann déi nei Auerzäit wuel kengem anere Passagéier richteg gepasst huet.

Fir d'Zäit als eenzege Client u Bord besser ëmzekréien, huet de Vincent dat Ganzt gefilmt. Ze gesinn ass och, dass d'Bordpersonal Sandsäck am Frachtraum verdeelt, fir d'Gewiicht an der Maschinn z'erhéijen.

Last week @Delta gave me my own private jet...kind of. pic.twitter.com/p14OGLw1jv — vincent peone (@vincentpeone) August 12, 2019

An Zäite vu Klimakris huet den eenzege Mann an der Maschinn sech dann awer gewonnert, wisou de Fluch net einfach gestrach gouf. Ma d'Maschinn gouf zu Salt Lake City gebraucht, huet deemno misse vu Colorado aus fortfléien. Fir do de Vol komplett ze sträichen, och wa just eng Persoun drasëtzt, wier ze deier ginn.