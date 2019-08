Matten an der Hongkong-Kris ass de berühmten Extremkloterer Alain Robert mat engem Friddensbanner an der Hand en Héichhaus an der Metropol eropgeklommen.

Den als franséische "Spiderman" bekannte 57 Joer ale Sportler ass e Freideg de Moien déi 283 Meter héich Fassad vum Cheung Kong Center am Geschäftszentrum vun der Milliounemetropol eropgeklommen. Uewen ukomm, huet hien e Banner, deen d'Fändele vu China an Hongkong weist mat engem Handschlag drop, fixéiert. Den Alain Robert huet an deem Kontext en dréngenden Appell fir Fridden tëscht den Awunner vun Hongkong an hirer Regierung lancéiert. Hie wollt mat senger Aktioun dozou bäidroen, dass sech d'Gemidder e bësse berouegen an d'Mënsche vläicht och nees laachen. D'Aktioun gouf awer och kritiséiert. "Wëlls du Schluechter an Diktatoren d'Hand ginn?", huet de chineseschen Dissident a Kënschtler Badicao op Twitter d'Wuert un hie geriicht. Anerer hunn him virgehäit, de Konflikt tëscht Hongkong a Peking net richteg ze verstoen. Zanter 10 Wochen versammele sech Demonstranten géint d'pekingtrei Regierung op de Stroosse vun Hongkong. Dobäi koum et zu immens brutalen Zesummestéiss, sou dass d'Suerg virun engem militäreschen Agräifen duerch China wiisst.