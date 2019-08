De Serie-Star aus "Köln 50667" Ingo Kantorek a seng Fra sinn an der Nuecht op en Donneschdeg no engem Accident op der däitscher A8 ëm d'Liewe komm.

D'Koppel war um Heemwee aus der Summervakanz an Italien, wéi et zum déidlechen Accident op enger Aire op der Autobunn A8 koum. Den Ingo Kantorek war Bäifuerer, seng Fra Susana souz hannert dem Steier. D'Police geet dovun aus, dass Sekonneschlof Schold ass. Den Auto war um Parking an d'Schleidere geroden an ongebremst an ee Camion gerannt.

Fir de Schauspiller koum all Hëllef ze spéit, seng Fra ass kuerz drop am Spidol gestuerwen.

Kuerz virum déidlechen Accident hat sech den Ingo Kantorek op Instagram nach u seng Follower geriicht. Hien a seng Fra wiere grad um Wee Heem aus der Vakanz, hätten op enger Aire ugehal fir eppes z'iessen. E puer Stonne méi spéit, um Wee fir op eng aner Aire, koum et dunn zum fatale Virfall.

D'Koppel hannerléisst e Jong, deen d'Susana Kantorek mat an d'Bestietnes bruecht hat.