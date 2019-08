Erlieft en Dag am gréisste Fräizäitpark vun der Groussregioun.

Net wäit ewech vun der lëtzebuergescher Grenz, läit an der Äifel dat klengt Dierfche Gondorf. An do, tëscht Bëscher a Felder fënnt een den Eifelpark.

De Park huet op ronn 75 Hektar net nëmmen Attraktiounen an Achterbunne fir Grouss a Kleng ze bidden. Och eng ronn 200 Déiere liewen um Grondstéck: vu Bieren iwwer Wëllschwäi bis Steebéck a Pohunnen.

Mir hunn eis gefrot, wéi esou en Dag am gréisste Fräizäitpark vun der Groussregioun ausgesäit an och e bëssen hannert d'Kulisse geluusst.