D'Kris bei der Vapiano-Chaîne hëlt keen Enn. Elo huet och den Haaptresponsabele vum Restaurant säin Amt niddergeluecht.

Déi bekannte Chaîne stécht scho méi laang an der Kris, ma elo huet dann och de Chef säin Amt niddergeluecht. Schonn an de leschte Méint huet een ëmmer nees vu Problemer der Entreprise mat Sëtzt a Köln. Sou gouf zum Beispill am Fréijoer dräi Mol de Joresrapport vum Budget verréckelt, well iwwert e Kredit an der Héicht vun 30 Milliounen Euro verhandelt wollt ginn.

Schonn an de leschte Joer sinn d'Problemer ugaangen, wou sech de Börsegang am Oktober 2017 als Flop erausgestallt huet. D'Vapiano-Aktie huet eleng an de leschten 12 Méint e Minus vu 76,61 Prozent gemaach. Mam Récktrëtt vum Haaptresponsabele Cornelius Everke kéint d'Chaîne elo nach méi déif an d'Kris falen.

Fir den Iwwergang ass d'Vanessa Hall Nofolgerin vum Everke, dëst bis den Abrëll 2020.