Wat een Informatikstudent viru 25 Joer an d'Welt gesat huet, mécht sech d'Stad Bielefeld elo zum Notzen, fir eng skurril PR-Aktioun.

Hannergrond

Viru 25 Joer war am Internet ee satireschen Text opgedaucht, an deem d'Thees opgestallt gi war, datt et d'Stad Bielefeld net géif ginn. De Witz huet sech iwwerdeems zu engem "Running Gag" entwéckelt an ass ëmmer nees opgegraff ginn, wann déi ostwestfälesch Stad thematiséiert gouf - ënner anerem och vum bekannte Cartoonist Ralph Ruthe.

E Mëttwoch huet sech d'Gemeng Bielefeld dozou entscheet, fir der Verschwörungstheorie een Enn ze setzen an huet der grousser Ëffentlechkeet eng Wett proposéiert. Mat dëser Aktioun soll d'Gegecks ronderëm d'Stad, an där jo och de Jeff Saibene als Trainer vun der Arminia Bielefeld aktiv war, ee fir alle Mol ophalen.

1-Millioun-Euro-Wett

D'PR-Aktioun gesäit fir, datt déi Persoun, déi beweist, datt et Bielefeld net gëtt, mat der Zomm vun 1 Millioun Euro belount gëtt. Wéi et vun de Responsabele vun der Wett heescht, géif een et duerchaus Eescht mengen. Et géif een awer och dovunner ausgoen, datt zu 99,9% d'Beweiser, déi erakommen, widderluecht kéinte ginn.

Jiddefalls schéngt et schwéier ze ginn, eng Stad mat ronn 330.000 Awunner an engem dicht bewunnte Gebitt matten an Däitschland verschwannen ze loossen.