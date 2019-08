Wéinst engem Sträit ëm seng Hausaufgabe krut ee Jong vun 10 Joer am hesseschen Darmstadt Computerverbuet a léisst domat ee gréissere Policeasaz aus.

An der Stad huet de Jong nom Computerverbuet en Ziedel um Trëttoir hannerlooss, an deem hien ëm Hëllef freet. E Foussgänger huet deen Ziedel fonnt an d'Police geruff.

Logesch, wann um Ziedel geschriwwe steet: "Hëllef, meng Mamm schléit mech dacks wéinst Hausaufgaben" an "SOS". Den Auteur hat et de Beamten och liicht gemaach, säin Numm a seng Adress stoungen nämlech och drop.

Beim Bouf doheem huet sech erausgestallt, dass hien effektiv d'Noriicht geschriwwen hat. Am Gespréich koum dunn awer d'Wourecht un d'Liicht an zwar, dass et just e Sträit gouf an him e Computerverbuet géing bléien, wann e seng Hausaufgaben net mécht. Aus Roserei doriwwer koum hien op d'Iddi mam Message um Trëttoir. Hie wier och nach ni virdru vu senger Mamm geschloe ginn.

D'Moral vun der Geschicht: De Policeasaz huet um Enn méi Zäit an Nerve kascht, wéi wann en einfach just seng Hausaufgabe gemaach hätt.