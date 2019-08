De Mika krut säi Kueb no laangen Ermëttlungen erëm, nodeems hie säi Plüschdéier bei enger Visitt um Policebüro vergiess hat.

Wat eng Foto awer ausmaache kann. An Niedersachsen huet esou e klénge Jong säi Petzi erëmkritt. Nodeems schonn intensiv Moossname geholl gi waren, fir de Besëtzer vum "Freddy", sou hunn d'Polizisten de Plüschkueb gedeeft, erëmzefannen, war et um Enn eng Foto an der Zeitung vum Jong, wou e Polizist de Mika drop erëmerkannt hat.

De Petzibesëtzer hat bei enger Visitt um Policebüro säi Plüschkueb do leiegelooss. Dowéinst war souguer schonn eng Enquête opgemaach ginn. Nodeems en ëffentlechen Opruff mat Foto an der Zeitung an um Fernseh ouni Erfolleg bliwwen ass, hate se d'Hoffnung scho bal opginn.

Wou eng Foto an der Zeitung, wou de Jong bei sengem éischte Schouldag ze gesinn ass, publizéiert gouf, huet e Polizist sech un de klénge Jong erënnert an huet him de Freddy den Dag drop an d'Schoul bruecht.