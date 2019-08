Den Harry an d'Meghan si mam Privatjet ënnerwee, de William an d'Kate fléie mat de Kanner mat enger Bëllegfluchgesellschaft bei d'Queen a Schottland.

De Prënz Harry an d'Herzogin Meghan sinn an der Lescht ëmmer erëm a Kritik geroden. Fir d'lescht, fir hir luxuriéis Manéier ze fléien: eleng 4 Mol sinn déi zwee bannent 11 Deeg mat hirem Privatjet geflunn - dobäi setzt d'Koppel sech ganz vill fir d'Ëmwelt an.

Anescht gesäit et beim Harry sengem Brudder aus. Den Duke an d'Duchesse of Cambridge si mat hire Kanner fir eng Visitt bei der Queen mat enger Bëllegfluchgesellschaft a Schottland geflunn. Ëmgerechent 80€ op de Kapp huet de Fluch mat FlyBe kascht, dobäi krut d'Famill awer och deen een oder aneren Extrawonsch erfëllt, dee sech sécherlech net jiddereen erlabe kéint.

D'Passagéier am Fliger hunn op jiddefalls net schlecht gestaunt, wou si d'Royals erbléckt hunn. Verschiddener solle guer net matkritt hunn, dass déi kinneklech Famill iwwerhaapt am Fliger war an hunn et eréischt gemierkt, wéi se d'Range Rovers um Fluchhafe gesinn hunn.

D'Queen verbréngt d'Summerméint fir gewéinlech ëmmer um Schlass Balmoral. Et geet een dervun aus, dass d'Koppel mat de Kanner op Besuch bei der Queen an dem Prënz Philip sinn.