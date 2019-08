An eiser Summerserie “Vakanz Doheem”, huele mer Iech mat an déi verschidde Reuniounen am Land a stellen Iech hei zwee Highlighte vir.

Ugefaange mat der Regioun vun der rouder Äerd.

Mat enger Surface vu ronn 276 Quadrat Kilometer, ass d’Regioun Süden eng vun de klengsten am Land. Ma nawell ass et déi mat de meeschten Awunner, nämlech iwwer 190.000. Schonn eleng d’Stad Esch-Uelzecht zielt iwwer 30.000 Awunner. A genee do befannen sech och eis zwee Highlighten.

Ellergronn a Gaalgebierg

Hei gëtt et en Naturschutz-Zentrum, an deem reegelméisseg Aktivitéite fir Kanner ugebuede ginn, fir hinnen d'Natur méi no ze bréngen.

A vum Centre d’Accueil vun der Naturverwaltung aus, féiert en Tunnel direkt bei déi al Fabricken, wou fréier an de Minne geschafft gouf.

Den Ellergronn ass eng Plaz, déi grouss a kleng interesséiere kann.

Vum Ellergronn féieren dann eng jett Wanderweeër erop op de Gaalgebierg an direkt an den Escher Déierepark. Ganz nei hei am Park sinn d’Bamhaiser, déi och vun de Visiteure kënne gebucht ginn. Am ganze sinn et der 3.

2 fir 6 Persounen an 1 fir 4 Persounen.

Am Häerz vum Park kann ee sech et hei gemittlech maachen an all Moie mat den Déieren erwächen.

Direkt donieft befënnt sech den Escher Bamhauscafé, dee fir jiddereen zougänglech ass. An der Summervakanz kann een och heihi Kaffi drénke kommen.

Op 2 Hektar verdeelt, wunnen am Park ronn 150 Déieren. Vum Geessebock bis bei d’Muermeldéier. Am ganze sinn et 25 Aarten. E Bauerenhaff gëtt et am Déierepark och. Hei fënnt een déi al Hausdéier-Rassen, déi vum ausstierwe bedreet sinn.

Den Déierepark um Gaalgebierg an den Ellergronn, sinn zwee gutt Beispiller dofir, dass am Süden net alles urbaniséiert gouf an dass och dës Regioun vill Natur ze bidden huet.

Ma natierlech sinn och déi méi moderniséiert Plazen, ewéi zum Beispill de Belval, e Besuch wäert.