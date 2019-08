Vun den 3 Milliounen EU-Bierger, déi a Groussbritannien liewen, wunnt eleng een Drëttel zu London.

Wéinst dem Brexit steet d'Zukunft vun enger Millioun EU-Gebiertegen nach an de Stären. Ob déi betraffe Londoner nom 31. Oktober weiderhin an der Haaptstad schaffen dierfen, ass nach ongewëss.

Eng Kaart, déi sech op d'Statistike vun der leschter Vollekszielung baséiert, weist, ewéi europäesch déi britesch Stad wierklech ass.

Wat de Beräich méi blo ass, wat méi Residenten an engem Staddeel wunnen, déi an engem vun de 27 EU-Memberstaate gebuer sinn. De nationale Fändel gëtt un, wéi eng Nationalitéit an de Bezierker am meeschte vertrueden ass. Zu Brent fillt sech déi Iresch Communautéit am wuelsten, Lambeth gëtt och "little Portugal" genannt an zu Haringey wunnen zum Beispill am meeschte Bulgaren. Camden, e beléiftent Zil bei Touristen, ass déi Plaz, wou d'Lëtzebuerger Spëtzereider sinn. A kengem aneren Deel wunnen esou vill Mënschen aus dem Grand-Duché, wéi do.

Den internationale Flair vu London gesäit een un der Multikulturalitéit vu Westminster. Net manner ewéi 9 Nationalitéiten deele sech an deem Uert den héchste Prozentsaz: Éisträich, Schweden, Dänemark, Finnland, Griicheland, Slowenien, Italien, Holland a Spunien.

En "no-deal" Brexit géing déi ganz Stad staark affektéieren, zemools d'EU-Residenten.