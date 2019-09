Am Tennessee goufen d'Bicher vum J.K. Rowling an enger Schoul verbueden, well d'Zauberspréch vum Lord Voldemort & Co e schlëmmt Däiwelswierk solle sinn.

Seele si Jugendbicher esou dacks gelies ginn, wéi déi iwwert den Harry Potter. Bis 2019 si méi wéi 450 Milliounen Exemplaren op 79 Sprooche verkaf ginn. Wéinst deem immense Succès bei Grouss a Kleng sinn déi 7 Bicher alleguer verfilmt ginn.

Am Géigesaz zu der internationaler Fan-Gemeinschaft ass eng kathoulesch Schoul am Bundesstaat Tennessee alles anescht wéi begeeschtert vum Potter-Universum. Wéi d'Lokalzeitung "The Tennessean" mellt, wäerten an Zukunft keng Geschichte méi vun dem jonken Zauberer an der Schoulbibliothéik ze fanne sinn. Grond fir dës Moossnam: Den Inhalt vun de Bicher wier bedenklech.

Mat "bedenklech" sinn allerdéngs net Kampf- oder Kusszeene gemengt, mä d'Flich an d'Zauberspréch. An enger publizéierter E-Mail huet de Paschtouer Dan Reehil matgedeelt, dass d'Zauberformelen an de Bicher echt wieren. Wann e Mënsch dës magesch Sätz liest, géinge béis Geeschter geruff ginn. Et wier eng "clever Täuschung" vun der Schrëftstellerin, fir déi gutt a béis Säit vun der Magie an de Romaner duerzestellen, sou den Dan Reehil.

Elo stellt sech natierlech d'Fro, wéi dëse Mann aschätze kann, ob d'Bicher wierklech en Däiwelswierk sinn oder net. Huet hien d'Jugendromaner gelies an d'Zauberspréch selwer ausprobéiert? Wéi et heescht, hätt hie verschidden Exorziste kontaktéiert a souguer zu Roum nogefrot, wat déi kathoulesch Kierch vun "Harry Potter" hale géing. Béid hätten d'Entscheedung getraff, dass et besser wier, d'Bicher aus dem Sortiment ze huelen. Eng offiziell Positioun géing et vu Roum awer net ginn, dofir hätt an deem Fall de Paschtouer dat lescht Wuert. Als Zensur dierft dës Entscheedung awer net opgeholl ginn, mengt d'Rebecca Hammel vum kathoulesche Bistum. Et géing just dorëms goen, fir de Klassen "altersgerecht Material" zur Verfügung ze stellen.