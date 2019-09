D'Chancë sti gutt, dass d'Nerds och no der 12. Staffel weiderhin um Ecran ze gesi sinn.

Dräi Méint no der Finall vun der 12. Staffel huet de Regisseur vun The Big Bang Theory, de Mark Cendrowski, fir Onrou bei der Fan-Communautéit gesuergt.

An engem Interview mat "Forbes" huet hien nämlech ugedeit, dass hien dorun interesséiert wier, fir d'Geschicht vun de 4 Physiker weiderzeféieren. "Ech denken, dass du bei dëse Figuren einfach wësse wëlls, wat si alles an e puer Joer erliewe wäerten", sou den Cendrowski.

Wann de kreative Kapp vun TBBT Chuck Lorre a 5 Joer beschléisse géing, fir e puer vun de Figuren an engem neie Konzept zesummenzebréngen, wier de Regisseur direkt dobäi.

Hie kéint sech eng Fortsetzung duerchaus virstellen, an där d'Entwécklung vun de Rollen ze gesi wier. Wann et zu engem "Reboot" komme sollt, dann awer eréischt an e puer Joer. Déi lescht Episod vun der 12. Staffel muss als éischt bei de Spectateure wierke kënnen.

An den USA ass dës scho Mëtt Mee op der Televisioun gelaf. Zu Lëtzebuerg musse sech d'Fans awer nach gedëllegen: D'Finall gëtt net virun Dezember 2019 gewisen.