D’Äntwert vun der "Mercer-Etude" am Fréijoer war scho Wien an och d’Ranglëscht vum briteschen "Economist" confirméiert nees Wien als Nummer 1 op der Welt.

Op Plaz 2 an 3 sinn déi australesch Stied Melbourne a Sydney virun Osaka a Japan a Calgary am Kanada, nieft Wien ass just nach eng aner europäesch Stad an den Top 10: Kopenhagen op Plaz 9.

D’Kritären, déi a Betruecht gezu ginn fir de Ranking, si Sécherheet, Gesondheetsversuergung, Kultur, Ëmwelt, Edukatioun an Infrastrukturen.