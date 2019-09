Fir de leschten Deel huele mer iech mat an d'Häerz vun eiser Haaptstad wou zwee Highlighte vun Touristenattraktioune virgestallt ginn.

Mir steieren op d'Rentrée zou, och eis Serie "Vakanz doheem" geet op en Enn.

De Wenzel Wee ass ee vun de wichtegste Circuiten an der Stad. De Wee féiert zum Beispill och laanscht d’Bock-Kasematten an d’Abtei Neimënster an hei befënnt sech dann och eisen éischte Stopp. Eng nei Bréck, déi d’lescht Joer gebaut gouf.

© RTL

Bei schéinem Wieder fënnt een hei vereenzelt Leit, déi et sech an der Sonn gutt goe loossen an déi schéi Vue genéissen. Well d’Platz nach net esou bekannt ass, ass et net ze iwwerlaf.

Fir bei eisen zweeten Highlight ze kommen, kann een hannert der Abtei ganz einfach d’Trapen erop goen. Eraus kënnt een um Rhamplateau.

© RTL

Vun 2007 bis 2015 gouf um Plateau geschafft. Dobäi goufen al Mauere vum Vauban aus dem 17. Joerhonnert an Deeler vun der drëtter Rankmauer aus dem 15. Joerhonnert fräi geluecht. Dorënner och verschidden Tierm vun der Wenzelmauer, ënnert anerem de Jakobstuerm.