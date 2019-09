Fir dem Kate a William hir Duechter huet den Eescht vum Liewen ugefaangen: Zanter den Donneschdeg muss d'Charlotte d'Schoulbänk drécken.

An der privater Schoul "Thomas's Battersea", am Süde vu London, wäert déi 4 Joer al Prinzessin ënnerriicht ginn. D'Urenkelin vun der Queen Elizabeth II muss sech moies awer net eleng op de Wee maachen: Säin eelere Brudder geet an déi selwecht Schoul.

Wéi "People" mellt, bezilt d'Kinneksfamill pro Kand ronn 25.500 Euro am Joer. Déi gutt Noriicht: De Präis geet mat all Kand liicht erof.

Nieft dem stolze Präis stécht bei der privater Schoul och direkt an d'A, dass den héiflechen Ëmgang tëscht de Schüler eng wichteg Roll bei der Educatioun spillt. Grondwäerter wéi Guttheet, Héiflechkeet, Courage a Bescheidenheet musse vum Charlotte agehale ginn.

Et wäert sech weisen, wéi sech dem Kate a William hiert montert Meedche schloe wäert, dat ëmmer nees fir Schlagzeilen a Gelaachs suergt. Seng Zong dierf et der Joffer wuel kaum erausstrecken.

Begleet gouf d'Meedche vu sengen Elteren a sengem eelere Brudder. Wéinst Schwangerschaftsiwwelzegkeet konnt d'Kate virun 2 Joer net beim George dobäi sinn, wou hie säi groussen Dag hat. Beim Charlotte wollt sech d'Herzogin d'Freed awer net huele loossen.