An der Downing Street krut d'Kaz Larry horege Besuch. Nee, domat ass net de britesche Premierminister Boris Johnson gemengt, mä säin Hond: Den Dilyn.

Matzen am Brexit-Drama huet sech de Boris Johnson en Hausdéier zougeluecht. Stécht hannert der Uschafung e calculéiert Konzept oder huet de Premierminister seng Léift fir d'Déiere kierzlech entdeckt?

Et ass net déi éischte Kéier, dass sech e Politiker mat engem Véierbeener an der Ëffentlechkeet weist, fir méi mënschlech eriwwerzekommen. De fréieren US-amerikanesche President Harry Truman soll eng Kéier gesot hunn: "Wann's du zu Washington e gudde Frënd wëlls hunn, da lee dir en Hond zou." Ob de BoJo dëse Rotschlo eescht geholl huet, ass net gewosst.

Vill Johnson-Kritiker si sech awer eens: Den Zäitpunkt gouf net zoufälleg ausgewielt. De Kommunikatiounswëssenschaftler Joachim Trebbe vertrëtt d'Usiicht, dass et hei vläicht guer net ëm den Hond goe géing, mä vill méi ëm d'Déierenasyl. Dat Wichtegst wier, dass dem Johnson seng mënschlech an empathesch Säit géing betount ginn. Eng Visitt an engem Spidol hätt wahrscheinlech déi selwecht Wierkung gehat, mengt den Trebbe.

Wien ass den neie Matbewunner vum Maus-Jeeër Larry, dee säit Jore fir Sécherheet an der Downing Street Number 10 suergt? E klengen Jack Russel Terrier am Alter vu 15 Wochen mat engem schife Gebëss. Dowéinst hätt een d'Déier am Asyl ofginn - kee Mënsch géing engem Ziichter esou een Hond ofkafen, heescht et.

Ob sech déi bekanntste Kaz aus Groussbritannien mam Boris sengem neie Komerod verdroe wäert, ass nach net gewosst. De Larry wäert seng Fan-Communautéit awer op Twitter um Lafenden halen.