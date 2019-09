Am Stall gëtt nees all Owend vun der 679. Editioun vun der Schueberfouer fir Party-Stëmmung gesuergt.

En Donneschdeg de Mëtteg war Kids Party am Stall mam Dj Hofmeister an dem Markus Becker. Kanner an Eltere ware begeeschtert. Eng 2 Editioun ass an der Planung fir 2020.

Schueberfouer 2019 - "Am Stall" mam Rol Girres, Dany Gold an Dorfrocker (3.9.19) © Ketty a Rom Hankes

En neien Headliner gouf et e Mëttwoch den Owend, wéi d'Dorfrocker och d'Zelt gerockt hunn

En Dënschdeg huet de Rol Girres d'Stëmmung am Stall ugeheizt. Weider goung et mam Dany Gold, a fir den Ofschloss huet d'Mia Julia fir Bommestëmmung gesuergt.

Schueberfouer 2019 - "Am Stall" mam Mia Julia (3.9.19) © Ketty a Rom Hankes

E Méindeg den Owend waren et d'Optrëtter vum Ricardo Vieira, vun der Boygroup East 17 a vun Hoffi-Zambesi.

Schueberfouer 2019 - "Am Stall" mat East 17 (2.9.19) © Ketty a Rom Hankes

E Sonndeg den Owend huet ënnert anerem de Matthias Reim de Stall un d'Sange bruecht. Bekannt gouf hie virun allem mam Lidd "Verdammt ich lieb dich".

Schueberfouer 2019 - "Am Stall" mam Matthias Reim (1.9.19) © Ketty a Rom Hankes

Um Freideg den Owend war et nees um Romain Kerschen an un Hoffi-Zambesi, fir déi vill Leit z'entertainen, wat hinnen och definitiv gelongen ass, wann een d'Fotoe sou kuckt.

Schueberfouer 2019 - "Am Stall" mam Romain Kerschen an Hoffi-Zambesi (30.8.19) © Ketty a Rom Hankes

Um Donneschdeg den Owend war et u Simply 2, Dany Gold an Anna-Maria Zimmermann fir déi musikalesch Ënnerhalung z'assuréieren.

Schueberfouer 2019 - "Am Stall" mam Anna-Maria Zimmermann (29.8.19) © Ketty a Rom Hankes

E Mëttwoch den Owend hu Romain Kerschen, Dany Gold an Isi Glück fir d'Animatioun "Am Stall" gesuergt.

Schueberfouer 2019 - "Am Stall" mam Isi Glück (28.8.19) © Ketty a Rom Hankes

En Dënschdeg den Owend war et nieft Simply 2 an Hoffi-Zambesi um däitsche Sänger Oli.P, fir am Stall d'Leit musikalesch z'ënnerhalen.

Schueberfouer 2019 - "Am Stall" mam Oli P. (27.8.19) © Ketty a Rom Hankes

E Méindeg den Owend waren am Asaz: Simply 2, Hoffi Zambesi an als Highlight de Mickie Krause!