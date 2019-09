Grond wieren déi schwéier Bëschbränn am Amazonas. Wéinst der enormer Randbéischt-Zuucht gëtt de Reebësch ëmmer méi ofgeholzt.

Dat huet d'Entreprise de Freideg matgedeelt. Nodeems aner international Marken d'Lieder aus Brasilien boykottéiert hunn, zitt Hennes & Mauritz no.

D'Chaîne géing den Import vun dem Produit soulaang refuséieren, bis garantéiert ka ginn, dass d'Wuer net zu den Ëmweltschied am Amazonas géing bäidroen, heescht et am Communiqué. D'Verbuet gëllt och fir Marken, wéi Cos, Monki a Weekday, déi zum H&M-Grupp gehéieren.

De gréissten Deel vum Lieder, deen an der Hierstellung verschafft gëtt, kënnt allerdéngs aus Europa an net aus Brasilien, sou e Spriecher vun der Moude-Chaîne.

Et heescht, dass déi immens Randbéischt-Produktioun ee vun den Haaptgrënn wier, wisou den Amazonas ofgeholzt gëtt. Eleng 2019 goufen 88.000 Bränn registréiert.