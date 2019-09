D'RTL-Rentrée steet ganz am Zeeche vun der Télé mat der neier Staffel "Famillenduell", der spannender Emissioun "Ausgesat" an der Krimi-Serie "Capitani".

Famillenduell - Spezial-Staffel | méindes bis donneschdes um 18:30 Auer

Vum 9. September un heescht et nees "Mir hunn 100 Leit gefrot...!" - Startschoss vun der neier Staffel Famillenduell mam Dan Spogen.

Dës Saison kämpfen net nëmmen déi klassesch Famillen-Konstellatioune beim Buzzer, mä och déi "Famillen", déi duerch Zoufall entstinn, wéi e Grupp Frënn oder Frëndinnen, Kollegen a Kolleginnen oder och Clibb a Veräiner.

Famillenduell - Vu méindes bis donneschdes um 18:30 Auer op RTL Télé Lëtzebuerg.

All d’Emissioune vun der Woch gi freides um 20:00 Auer widderholl.

Ausgesat - Nei Emissioun | dënschdes & donneschdes um 20:00 Auer

Den 10. September geet et lass mat "Ausgesat", déi nei Emissioun op RTL Télé Lëtzebuerg.

Zwou RTL-Ekippe paken hir Rucksäck, ouni ze wëssen, wou et higeet. All Dënschdeg an Donneschdeg Owend um 20:00 Auer kënnt Dir mat eise Protagoniste matfillen, déi sech op eng Rees ouni Plang, ouni Internet a mat limitéiertem Budget beginn. A 6 Episode stellen déi zwee Teams sech ëmmer nees neien Challengen a stoussen dobäi net just kierperlech mä och mental un hir Grenzen.

D'RTL-Ekippen

Anouk Siebenaler (29), Journalistin, verreest och privat gär mat Zelt a Rucksak, ass awer bekennende Sportmuffel.

(29), Journalistin, verreest och privat gär mat Zelt a Rucksak, ass awer bekennende Sportmuffel. Mike Elsen (32), Kameramann, ass kierperlech op alles virbereet, gëtt awer ongär d’Kontroll of.

(32), Kameramann, ass kierperlech op alles virbereet, gëtt awer ongär d’Kontroll of. Deborah Ceccacci (31), Journalistin, bezeechent sech als Organisatiounstalent, huet awer keng Loscht op all Zort vun Insekten.

(31), Journalistin, bezeechent sech als Organisatiounstalent, huet awer keng Loscht op all Zort vun Insekten. Pedro Venancio (39), Kameramann, ass zwar gutt doran, Leit ëm de Fanger ze wéckelen, ass awer och als Chaot bekannt.

ausgesat.lu | Instagram: @ausgesat | Facebook: @ausgesat | Dir kënnt der Ekipp och e Mail un ausgesat@rtl.lu schécken.

Capitani - Nei Krimi-Serie | dënschdes um 20:00 Auer

Vum 1. Oktober u leeft déi nei lëtzebuergesch Krimi-Serie "Capitani" op RTL Télé Lëtzebuerg. All Dënschdeg Owend um 20:00 Auer enquêtéiert de Luc Capitani an engem mysteriéise Mordfall a stéisst dobäi relativ schnell op Widderstand bei den Duerfbewunner.

Eng lëtzebuergesch Krimi-Serie (12 Episoden vu 26 Minutten)

"Capitani" ass eng Produktioun vu Samsa Film an RTL Télé Lëtzebuerg, a Co-Produktioun mat Artemis Productions a Shelter Prod a mat der Participatioun vum Film Fund Luxembourg.

Synopsis : Wien huet d’Jenny Engel um Gewëssen?

Am Bësch, ronderëm dat klengt Duerf Manscheid, am Norde vum Land, gëtt den doudege Kierper vun engem jonke Meedche fonnt.

Fir an deem mysteriéise Mordfall ze ermëttelen, gëtt den Enquêteur Luc Capitani geruff. Mä de Luc, deen aus dem Minett staamt huet Problemer mat der Mentalitéit vun den Duerfbewunner eens ze ginn. Fir d’Enquête steet him déi jonk Polizistin Elsa Ley, zur Säit, wat aus dem Eck kënnt. Relativ séier gëtt den Enquêteur an eng komplizéiert Intrig verwéckelt, wou alles nëmme Schäin ass an all Duerfbewunner méi weess wéi wat en ziele well.

Am Laf vun der Enquête, muss de Luc net nëmmen de Mäerder verfollege mä och eng Denkweis briechen. Hie muss e System auserneen huele wou d’Leit sech géigesäiteg manipuléieren am Numm vum „allgemenge Wuelbefannen“.

Nodeems hien eng Ligen no der anerer entlarvt, muss och hie mat sengem Gewëssen an d’Rengt kommen an sech der erdréckender Wourecht stellen…

Filmteam & Acteuren

Auteur (Konzept & Iddi) : Thierry Faber | Réalisateur : Christophe Wagner | Produzent : Claude Waringo

Acteuren : Luc Schiltz, Sophie Mousel, Jules Werner, Claude de Demo, Jil Devresse, Konstantin Rommelfangen, Brigitte Urhausen, Julie Kieffer, Désirée Nosbusch, Luc Feit, Raoul Schlechter, Marc Limpach, Timo Wagener, Max Gindorff, Pierre Bodry, Joe Dennewald, Roland Gelhausen, Jean-Paul Maes, Jemp Schuster, Nicole Max, Esther Gaspart Michels, Al Ginter, Josiane Peiffer, Michel Tereba, Gabriel Boisante, Anne Klein, Renelde Pierlot, Monique Reuter, Jules Waringo, Matteo Wolf

"Capitani" - Vum 1. Oktober un, all Dënschdeg Owend um 20:00 AUER op RTL Télé Lëtzebuerg. D’Serie leeft och mat franséischen Ënnertitelen op RTL 5minutes.lu & mat engleschen Ënnertitelen op RTL Today.

CAPITANI - Dossier de presse (FR)

capitani.rtl.lu