Wie kënnt et net: Et keeft ee sech eng Packung, well besonnesch déi rout Biere gutt schmaachen, awer déi gréng bleiwe leien. Domat ass elo endlech Schluss!

Wéi de Slogan vum Séissegkeeten-Hiersteller scho verréit: Haribo mécht net nëmme Kanner, mä och erwuesse Mënsche frou. Bei där Villfalt un Zorte schéngt dat méi wéi plausibel. Vun Hambier bis Zitroun ass fir all Goût eppes dobäi. Awer wat maachen, wann engem eng Variant net sou gutt schmaacht? An der Tut leie loossen, enger anerer Persoun undréien oder awer iessen, well déi bescht schonn alleguerte genaschelt goufen? Dës Fro musse sech d'Genéisser an Zukunft net méi stellen. Haribo huet dem weltbekannten Dilemma en Enn gesat a bréngt eefaarweg Tuten op de Maart. Vu September u sollen d'Goldbieren an enger limitéierter Oplo verkaf ginn. De Präis läit awer liicht iwwert deem vun der gemëschter Packung. Am Online-Shop freet de Konzern 17 Cent méi wéi fir déi klassesch Variant. D'Trennung vu gréng, wäiss, giel, orange a rout wäert net nëmmen en usprochsvolle Public freeën, mä och all d'Uerdnungsfanatiker, deenen de faarfleche Chaos an der Tut schonn ëmmer en Dar am A war.