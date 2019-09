Obwuel d'Serie jo zu New York gespillt huet, gouf se integral a Kalifornien gedréint.

E risege Loft zu Soho, am Süde vun Manhattan, gëtt vun dësem Samschdeg bis de 6. Oktober de Mekka fir d'Fans vun der Serie "Friends". Wéi an engem Musée kann ee sech hei déi verschiddenst Gadgeten oder och d'Kulisse vun der Kult-Serie ukucken. An net just dat.

Et kann een um bekannte bronge Kanapee, deen am "Central Perk"-Café stoung, setzen, oder zu der Dier, déi an dem Rachel a Monica säin Appartement gefouert huet, goen. Vill Saachen, natierlech hannert Glas geschützt, aus der Original-Serie kann ee sech dann hei och ukucken.