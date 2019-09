Méi nohalteg liewen a manner Ressourcë verbrauchen, ëmmer méi Mënsche wëllen dëse Wee aschloen.

Ma dat setzt och eng Portioun Wësse viraus. Wéi flécken ech mäin Elektrogeschier, wéi kann ech al Saachen oder iessen anescht verwäerten? Alles dat gouf een um Sonndeg zu Wolz um do-it-yourself-festival gewuer.

E Lach am Holz ass séier geschitt. Awer och nees séier gefléckt. Einfach Waasser drop schëdden, et e bëssen anzéie loossen an da mam Dampstreckeisen driwwer. Dem Svenja säi Streckeisen ass allerdéngs an der Lescht net esou fläisseg, mécht e Kuerzen, wann een et opdréint. Hatt sëtzt seng Hoffnungen an den Elektriker vum Fléck Café. Fir eng Diagnose wär et allerdéngs nach ze fréi, seet deen.

A well d’Svenja och gär deelt, weist hatt a sengem Atelier, wéi ee Sombomme mécht. Beim Stand vum Naturpark Uewersauer zaubere se Landschaften aus Liewensmëttel, déi de Supermarché net méi verkafe kann. Duerno gëtt eng Zopp draus gekacht. Iwwregens ass d’Iessen op dësem Festival gratis. Geméis, Uebst a Kraider kënnen awer och nëtzlech si géint Insektestéch oder am Haushalt. Eis Grousseltere woussten dat nach. An esou huet d’Nikki lauter Beispiller matbruecht, un deenen ee sech inspiréiere kann. Wéi dës Orange-Schuelen, déi am kloren Esseg agemaach sinn

Schoulmaterial, Elektrogeräter oder Kleeder kann een hei ofginn oder mathuelen. Besonnesch flott: alem Material neit Liewen anhauchen.

Mat e bëssen Know How a Kreativitéit ka Kreesslafwirtschaft richteg Spaass maachen. Dat war de Message op dëser 3. Editioun vum do-it-yourself Festival.