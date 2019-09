Et war ee gréisstendeels verwinnt vum Wieder wärend de leschten 20 Deeg an dat hat och Auswierkungen op d’Visiteuren.

Dacks war de Glacis strubbelvoll an deementspriechend ass de Gros vun den Forainen och zefridde mat dëser Editioun. Dat sot ons den David Wagener vun der Associatioun vun de Forainen um Mëttwoch am Interview.

Et kéint ee vun enger Editioun schwätzen, déi bal sou gutt wéi d'Rekord-Fouer vum leschte Joer war. An och d'Angela Bruch, d’Patronne vun der Alpina-Bahn, enger vun den Haaptattraktiounen dëst Joer op der Fouer, zitt e positive Bilan. Et wär ee frou, dëst Joer zu Lëtzebuerg gewiescht ze sinn.

Lo heescht et fir d‘Forainen dann ofriichten an op déi nächst Kiermes fueren. An e puer Deeg soll de Glacis dann erëm fir Autoe fräigeraumt sinn.

E Bléck hannert d'Kulisse vun der 679. Editioun

E Bléck hannert d'Kulisse vun der Fouer 231 Forainen, 42 Manègen, 76 Restauratiounsbetriber a Snackbaren an och dëst Joer erëm geschate gutt 2 Millioune Visiteuren.

Dat si just e puer Zuelen, déi d’Gréisst an den Opwand vun der traditioneller Schueberfouer beschreiwen. De Mëttwoch den Owend geet déi 679. Editioun op en Enn a fir d’Foraine fänkt dann de Stress ronderëm d’Ofbauaarbechten an den Transport op déi nächste Kiermes un. Ma net just fir d’Forainen, ma och fir vill Mataarbechter vun der Stad Lëtzebuerg ass d’Fouerzäit eng stresseg Zäit. Zum Beispill fir de Service Espace Public, Fêtes et marchés vun der Stad Lëtzebuerg. Dat ganzt Joer gëtt hei un der Schueberfouer organiséiert, Pläng gezeechent an och kontrolléiert. An dat virun, wärend an och no der Fouer.

Elo gëtt zum Beispill ugefaange mat plangen, wéi d’Editioun 2020 soll ausgesinn. An hei wäert et dem neie Fouermeeschter no dann och weider drop ukommen, wéi e Mix et gëtt, et muss een traditionell Attraktiounen ubidden, genee wéi spektakulär nei Attraktiounen.

Bis Mëtt September kënnen d’Forainen hir Demandë fir d’nächst Joer eraginn an da gëtt de Choix gemaach, wéi et dann 2020 soll um Glacis ausgesinn.

Mir waren ënnerwee mam neie Fouermeeschter. Vum Opbau, iwwert d’Ouverture bis bei den Alldag um Glacis.