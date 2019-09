Wahrscheinlech war dës Aktioun gutt gemengt, mä praktesch alles ass schif gelaf...

En Aktivistegrupp vun enger veganer Beweegung huet zu Gurb a Spuenien, net wäit vu Barcelona ewech, probéiert, Kanéngercher virum Schluechten, respektiv virum Weidertransport ze retten.

Allerdéngs ass dës Aktioun fatzeg no hanne lassgaangen. Wéi spuenesch a britesch Medie mellen, soll dësen Aktivistegrupp gréisstendeels aus Jugendlecher bestoen, deen sech virun allem ëm déi britesch Influencerin Mythical Mia dréit, déi a Spuenien lieft.

Wéi de Grupp sech Zoutrëtt op d'Kanéngerchersfarm verschaaft huet an do eng 16 Déiere gerett huet, gouf dëse vun de rosene Proprietären attackéiert. Wéi d'Mythical Mia op Instagram behaapt, sollen si souguer mat geluedene Waffen attackéiert gi sinn, riets geet souguer vu Scheiwen, déi duerch Schëss zu Broch gaange sinn, wéi si mam Auto fortfuere wollten.

Dobäi kënnt, dass vill vun den Déieren, déi de Grupp matgeholl huet, entweder hir Kléng gestëllt hunn, respektiv nach schwanger waren. Déi Kléng goufen allerdéngs zeréckgelooss, hinnen huet elo virun allem Mammemëllech gefeelt.

Iwwer 90 Kanéngercher si schlussendlech bei der Aktioun ëm d'Liewe komm, entweder well se bei der Aktioun u Blessurë gestuerwe sinn, wéinst dem Stress, well d'Mamendéieren an déi Kléng getrennt goufen oder well déi schwanger Déieren déi Kléng dout op d'Welt bruecht hunn.

Am Video, deen no der Dot gemaach gouf, behaapt d'Aktivistin, dass op Si an hire Grupp geschoss gouf, an dass Si souguer dobäi um Back blesséiert gouf. Wéi déi spuenesch Police allerdéngs matdeelt, wier zwar schonn eng Fënster vum Fluchtauto futti gaangen, allerdéngs wuel éischter duerch en Objet deen an d'Fënster gehäit gouf a net duerch Schëss.

Den Account op Instagram gouf mëttlerweil op privat geschalt.