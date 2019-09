Faarwe maache glécklech! Dovun ass d'Anna Seyser, eng lëtzebuergesch jonk Bloggerin, iwwerzeegt, déi vun hire Schüler "faarweg Joffer" genannt gëtt.

Un hirem Lifestyle erfreeë sech net nëmmen d'Kanner, mä och Mënschen, wäit iwwert déi lëtzebuergesch Grenz ewech. Mat hirem blimmelege Pseudonym "Annaroslily" gëtt d'Anna Seyser an de soziale Medie fir hire bonte Stil gefeiert. Iwwer 13.000 Follower huet déi Stater Léierin op Instagram.

Op hirem Blog www.annaroslily.com presentéiert si hir extravagant an ausgefalen Outfitten, bei deene si mat de Faarwe spillt a Musteren an Tissuen op ganz onkonventionell Manéier matenee kombinéiert.

Esou hëlt d'Léierin d'Mënsche mat an hir quiitsch-bont Welt. E faarwegt Liewe féiert si nämlech och an hirem reellen Alldag.

Am Reportage am Magazin gëtt den Donneschdeg den Owend gewisen, wéi d'Bloggerin privat lieft, well och bei hir doheem goufe weder d'Maueren nach d'Plafonge wäiss gelooss. Den nawell kuckenswäerte Kleederschaf gëtt och gewisen... Bei hir steet wierklech alles am Zeeche vu #multicolor!

Déi authentesch jonk Lëtzebuergerin versicht d'Leit ze inspiréieren an hinne méi Mutt zu Faarwen ze maachen.