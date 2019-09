Wann ee beim Picco Bello dräi Tëleeë rubbelt, kann ee sech scho glécklech schätzen.

E Sonndeg war awer eng Kandidatin dobäi, där ass dat elo scho fir déi zweete Kéier gelongen. Mir hunn déi glécklech Gewënnerin op dësem opreegenden Dag begleet.

Virun dräi Joer huet d’Marie Nicole vum Lampertsbierg 25.000 Euro beim Picco Bello gewonnen.

Si ass déi éischte Kandidatin, déi fir d'zweet dobäi ass an dat ass net just Gléck, mee kascht se och eppes. Si investéiert bal all Woch a Lousen. Déi 25.000 Euro vu leschter Kéier huet se awer mat Virsiicht genoss.

Dës Kéier huet si esouguer nach 5.000 Euro méi gewonnene, deemno 30.000 Euro. En houfrege Montant, vun deem si bestëmmt och erëm en Deel a Lousen investéiert. A vläicht gesi mer d’Marie Nicole jo eng drëtte Kéier erëm.