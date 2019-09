D'US-Schauspillerin Huffman, bekannt aus "Desperate Houswives" hat versicht, mat Bestiechungsgeld hirer Duechter eng Plaz op enger US-Elituni ze sécheren.

Fir zwou Woche muss d'Schauspillerin Felicity Huffman an de Prisong. Donieft muss si nach 250 Stonnen am Sozialdéngscht schaffen an eng Geldstrof vun 30.000 US-Dollar bezuelen.

De Star aus der populärer Tëleeserie "Desperate Houswives" hat probéiert, fir mat 15.000 US-Dollar hirer Duechter eng Plaz op enger Elite-Universitéit an den USA ze verschafen. Dofir goufen d'Resultater vum Eegenungstest verfälscht.

Ech gesinn elo all dat, wat mech op dee Wee gefouert huet, awer kee vun dëse Grënn zielt, well ech um Enn d'Wiel hat. Ech hätt Nee soen kënnen, sou d'Huffman ënner Tréine viru Geriicht. D'Schauspillerin hat sech fir schëlleg erkläert. Aner Ugekloter plädéieren op Fräisproch a waarden nach op hire Prozess.

D'Huffman ass iwwerdeems keen Eenzelfall an den USA. Am Ganze sti ronn 50 Persoune viru Geriicht, déi meescht Eltere vu Jugendlechen. Alles Famillen, déi mat Suen d'Zensure vun hire Kanner ausgläiche wollten. D'Duechter vun der Felicity Huffman ass net ugeklot, well si näischt vun der Bestiechung wousst.