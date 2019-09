D’Stad Ettelbréck wëll sain Image no baussen nach besser vermaachten. Doweinst war elo déi 3. Editioun vum Stroosefestival „Ettelbrooklyn-Street Fest“

Hei wollt ee jonk an al Leit zesummenzebréngen. D’Zil vum Ettelbrécker Stroossefestival ass et, déi verschidde Kulturen an Nationalitéite beieneen ze bréngen an d’Leit ze begeeschteren. Mat engem Mix aus Stroossekënschtler, musikaleschen Optrëtter a Workshoppe wëll ee bei de Visiteuren iwwerzeegen. Dobäi gouf bewosst mam Numm „Ettelbrooklyn“ gespillt. Grad ewéi de Quartier Brooklyn zu New York, soll och Ettelbréck sech verwandelen. Besonnesch den Image wëll ee besser vermaarten.

De Quartier Brooklyn läit den Ament am Trend an ass virun allem e Wunn-a Schaffvéierel fir jonk Leit. Esou Visiounen huet eben och Ettelbréck an Zukunft. D’Stad kämpft zënter Jore mat sengem Image. Ënnert anerem wéinst der Kriminalitéit. Dat well besonnesch ronderëm d’Gare Leit mat Drogen handelen.

Dem Buergermeeschter no wieren d’Zuele vun den Abréch zu Ettelbréck awer réckleefeg an op engem niddregen Niveau. Donieft, wier een Demandeur wat d’Kameraiwwerwaachung am ëffentleche Raum ugeet. An deem Kontext géif een awer nach op Gesetz waarden. An Zukunft ginn dann och eng Hellewull Projeten ëmgesat. Beispillsweis gi gréisser Infrastruktur-Aarbechte ronderëm d'Gare gemaach.

Organiséiert gouf de Stroossefestival vum Ettelbrécker City Tourist Office an der Gemeng.