Am Zentrum vum Déifferdeng war haut déi 14. Editioun vun der "Soap - Box", de Seefekëschte-Rennen.

Eng Course, déi all Joers u Popularitéit gewënnt. E seelene Spektakel zu Lëtzebuerg, dee net just wéinst der Originalitéit vun de Gefierer, um Sonndeg nees vill Leit ugezunn huet.

An der drëtt gréisster Stad vum Land gouf e Sonndeg nämlech och en "Dag ewéi fréier" gefeiert.

Hei den Listing vun den gehuewener vum Soapboxrennen 2019

Slamlom Open

Weissen Blëtz --> BERNARDO Jérémy

Bloody shark --> SITA Ilian

Hai Fesch --> GUEDES Antonio

Slalom Kids

Fast Lou --> WAGNER Lou

Bub Racer --> FONTANA Loris

Green Fire --> STOFFEL Lenny

Cours Open

Hot Road --> Pit DONVEN

Weisse Blëtz --> BERNARDO Jérémy

Hai Fesch --> GUEDES Antonio

Cours Kids

Fast Lou --> WAGNER Lou

Green Fire --> STOFFEL Lenny

Jay Timer --> Jay-jay

Prix Public

Chill-Mobil --> FERNANDES Luana

Prix d'originalité

Superjempmobil --> WILWER Jona