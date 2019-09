Net seele suergt dës Fro bei Koppele fir Gespréichsstoff. Ass et hygienesch, d'Bett mam Hond oder der Kaz ze deelen? A schléift ee sou wierklech besser?

All Déierefrënd kennt dës Situatioun: D'Véierbeener géingen am léifsten all fräi Sekonn un der Säit vun hirem Meeschter verbréngen, ob als Komerod op der Fotell oder mental Ënnerstëtzung nieft der Toilette. Wéi gesäit et mam Bett aus? Sollen do kloer Grenze gezu ginn?

Amerikanesch Fuerscher hu probéiert, dës prekär Fro ze beäntweren. 41% vun de Befroten hunn uginn, dass si an der Géigewaart vun hirem Hausdéier besser schlofe géingen. Dës géingen hirem Meeschter e Gefill vu Sécherheet a Gebuergenheet vermëttelen, sou den Lois Krahn, Auteur vun "Are Pets in the Bedroom a Problem?".

Wann eng Persoun keen Asthma a keng Allergie huet, wär et gutt fir d'Gesondheet, well d'Hënn an d'Kazen eng berouegend Wierkung op de Besëtzer hunn an dowéinst Stress reduzéieren, wat sech positiv op d'Häerz auswierkt.

Ganz ongeféierlech ass et allerdéngs net. Et misst een dorop oppassen, dass d'Déier weder Zecken nach Fléi huet a reegelméisseg géint Wierm behandelt gëtt. D'Parasitte kënnen nämlech geféierlech Krankheeten, wéi Borreliose, iwwerdroen.

Doriwwer eraus muss och op d'Hygiène opgepasst ginn. Et gëtt recommandéiert, d'Bettgezei dacks ze wiesselen, well d'Déiere Knascht, Stëbs, Hoer a Sabbele mat an d'Bett bréngen.

Et bleift also all Déierefrënd selwer iwwerlooss, ze entscheeden, wou d'Fellnuesen d'Nuecht am beschte verbrénge sollen.