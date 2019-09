Bis virun engem Joer hat d'Sarah Thomas nach Broschtkriibs. Elo ass si ouni Ënnerbriechung direkt 4 Mol duerch den Äermelkanal geschwommen.

Virun hir ass dat nach kengem anere Mënsch gelongen. Bis ewell hu just 3 Schwëmmer den Äermelkanal 3 Mol ouni Paus duerchschwommen. Mat der Aktioun wollt d'Sarah Thomas hir Victoire iwwert de Kriibs feieren. Hire Rekord huet si allen Iwwerliewenden op der Welt dediéiert.

RT BBC "Cancer survivor Sarah Thomas has become the first person to swim across the English Channel FOUR times in a row. 👏

👉 https://t.co/HQW6CYl2Yw pic.twitter.com/i9dmNpIY9R" — Elisha Giddings (@ElishaGiddings) September 17, 2019

D'Sarah Thomas ass e Sonndeg am fréie Moie gestart an huet de Rekord no 54 Stonnen erreecht, dat mat Schockela a Schampes gefeiert gouf. Ganz einfach wier et net gewiescht, d'Salzwaasser hätt besonnesch am Mond an am Hals fir Problemer a Péng gesuergt, donieft ass hiert Gesiicht mat engem Jelliskapp a Beréierung komm. Am schlëmmste wier den Deel vu Frankräich a Groussbritannien gewiescht, well do d'Stréimung immens staark war.