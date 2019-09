E Freideg an enger Woch hu Mamm a Bouf Rendezvous virun engem Riichter zu Köln. Den Da Costa hätt gäre 6 Trikoten zeréck, déi hien a senger Jugend unhat.

D'Affär ass u sech ganz einfach: Den Danny Da Costa wëll seng Trikoten erëm. Seng Mamm geet dovunner aus, datt hire Bouf hir déi geschenkt huet. Elo soll wuel e Riichter, wa si sech virdrun net eenegen, iwwert dëse Sträit decidéieren.

D'Trikote si vun de verschiddene Clibb, fir déi den Da Costa eng Kéier gespillt huet, dorënner ee vu Leverkusen, Ingolstad a verschiddener vun den däitsche Jugendnationalekippen. Dës hätten en emotionale Wäert fir de Futtball-Profi vun Eintracht Frankfurt an dowéinst wéilt hien déi zeréck.

An der däitscher Press gëtt spekuléiert, datt d'Trikote just e Symbolcharakter hunn. Den Da Costa huet laang Zäit seng Mamm a Schwëstere finanziell ënnerstëtzt, Uni a Loyer vun der Wunneng soll hie bezuelt hunn, nodeem de Papp d'Famill verlooss hat. Hei deit elo villes drop hin, datt hien dëst an Zukunft net méi maache wëll.