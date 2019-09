De Sproch "Bier auf Wein, lass das sein; Wein auf Bier, das rat ich dir!" ass eng vun de populäerste Vollekswäisheeten. Ma wat huet et domat op sech?

Däitsch Fuerscher sinn dësem Sproch op de Grond gaangen. Dofir hu si Testpersoune gesicht, déi bereet waren, en Hangover a Kaf ze huelen... an dat am Déngscht vun der Wëssenschaft. Sou interessant d'Thema och kléngt - einfach war et net, de Fuerschungsprojet duerch d'Ethikkommissioun vun der Uni ze kréien.

Ronn 100 Fräiwëlleger, tëscht 19 a 40 Joer, déi gär Béier a Wäin drénken, si vum Kai Hensel a sengem Fuerschungsteam rekrutéiert ginn. Et ass dobäi opgepasst ginn, dass all Participant zwee Pendanten hat, dat heescht zwou Persoune vum selwechte Geschlecht mat engem ähnlechen Alter, Body-Mass-Index an Drénkverhalen.

Eng Grupp huet als éischt Béier an duerno Wäi gedronk, bis si alleguerten 1,1 Promill areecht haten. Déi zweet Grupp huet u sech dat selwecht gemaach, just, dass si mat Wäin ugefaangen hunn. Déi aner Participanten hu béid Gedrénks net gemëscht gedronk, mä just Béier oder Wäin an engem Owend konsuméiert.

Wat bei dëser Etüd erauskomm ass? D'Vollekswäisheet litt! Bei den Testpersoune gouf weder a puncto Mëschverhältnis nach a puncto Reiefolleg en Ënnerscheed festgestallt.

Déijéineg, déi sech ni getraut hunn, Béier a Wäi gemëscht ze drénken, kënnen elo opootmen... oder och net: Bei ze vill Alkohol kënnt den Hangover sou oder sou.