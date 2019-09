De Bilan vun der Münchener Police iwwert den Oktoberfest-Optakt ass duerchaus positiv: D'Béierfrënn hu friddlech an d'Wiesn-Zäit eragefeiert.

Déifstall, sexuell Belästegung a Kierperverletzung: D'Münchener Oktoberfest huet mat den typeschen Delikter ugefaangen. Vill duerchgräife hunn d'Beamte vun der Police allerdéngs net mussen, och wann den Undrang grouss war.

D'Sanitäter haten den éischten Dag scho vill ze dinn: Géint 19 Auer goufe scho ronn 400 Visiteure behandelt. Déi éischt "Béierläich" gouf et schonn no 10 Minutten.

De Samschdeg de Mëtteg gouf d'Ouverture vum Münchener Oktoberfest traditionell mam Amarsch vun de "Wiesnwirte" an dem "Fassanstich" gefeiert. Wéi 2018 huet de Buergermeeschter Dieter Reiter och dëst Joer just 2 Schléi fir dat éischt Faass Béier am Schottenhammel-Festzelt gebraucht.

© AFP/Tobias SCHWARZ

Um 1. Weekend war, wéi net anescht z'erwaarden, och vill Prominenz um Oktoberfest, dorënner den Thomas Gottschalk, de Kai Pflaume, den Elton, d'Michaela May an e sëlleche Footballspiller.

Bis de 6. Oktober erwaarden d'Organisateure vum Oktoberfest ronn 6 Millioune Visiteuren. Dësen Hierscht ass de Präis vum Béier op en Neits an d'Luucht gaangen: Ee Maass Béier kascht an de Festzelter tëscht 10,80 Euro an 11,80 Euro.

Lescht Joer haten 6,3 Millioune Leit de Wee op d'Wiesn fonnt, déi zesumme 7,9 Millioune Liter Béier gedronk hunn. A puncto Fleesch goufen z.B. 130 Ochsen, 27 Kaalwer an eng Abberzuel Hénger verdréckt. Dobäi kommen dann natierlech och nach Dausende Bratzelen.