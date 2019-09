D'Finale ass d'nächst Joer den 2. Februar zu Miami.

D'Aschaltquote beim Super Bowl sinn an der Lescht erof gaangen, elo sollen zwou „Queens“ vun der Popmusek dat änneren: d'Jennifer Lopez an d'Shakira wäerten an der Paus vum Super Bowl op der Bühn stoen, dat fir eng alleréischte Kéier zesummen.

De Super Bowl ass den Héichpunkt vun der American-Football-Saison. D'Finall ass d'nächst Joer den 2. Februar zu Miami, dat och nach um Gebuertsdag vum Shakira.