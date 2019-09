De Caspar ass eigentlech e ganz rouege Kärelchen. Just wann e Frieme sengem Revéier ze no kënnt, ass mat dem Kaméil net ze spaassen...

Zesumme mat hirem Partner an hirem Hond huet eng Fra zu Grosse Tête am US-Bundestaat Louisiana en Déierepark besicht. Aus Spaass hat de Mann en Hondskichelchen an d'Revéier vum Kaméil gepucht. Doropshin ass de Mupp ënnert den Drot gelaf, fir de Leckerli sichen ze goen.

Aus Angscht, dass de Caspar dem Véierbeener eppes géing undoen, ass d'Besëtzerin an duerno och de Meeschter ënnert den Drot geklommen. Dat huet dem Kaméil iwwerhaapt net gefall... Fir der Fra ze weisen, wat d'Déier vun dëser Aktioun hält, huet sech d'Kaméil op hiert Gesiicht gesat. "Ech hunn a seng Hode gebass, fir dass e vu mir erofklëmmt", huet d'Affer erkläert.

"De Caspar huet näischt Falsches gemaach", sou e Beamte vun der Police. D'Koppel hätt sech dem Déier géigeniwwer aggressiv verhalen.

Bis elo ass net gewosst, ob d'Affer beim Virfall blesséiert gouf, jiddwerfalls koum d'Fra nom Tëschefall an d'Spidol.

An engem Zäitraum vun 30 Joer wier dat déi éischte Kéier, dass sech Visiteuren iwwert d'Kaméil opgereegt hätten. No dem Bëss hätt sech de Caspar wahrscheinlech och am léifste beschwéiert.