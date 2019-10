Ënnerwee, beim Autofueren, beim Botzen oder beim Aschlofen, ëmmer méi Leit schéngen an dëse Situatioune gär emol Podcasts ze lauschteren.

Et gëtt an de leschte Jore vun engem reegelrechte Boom geschwat, dobäi staamt d’Konzept Podcast aus enger Zäit, wou een nach op en MP3-Player ugewise war, fir ënnerwee eppes lauschteren ze kënnen. De Begrëff setzt sech nämlech aus dem "Pod" vun Ipod a "Cast" vu Broadcast zesummen, wat esouvill wéi Iwwerdroung bedeit.

Am RTL-Reportage schwätze mer mat verschiddene Lëtzebuerger Podcaster doriwwer, firwat et grad an de leschte Joren zu esou enger Iwwerschwemmung vu Podcasts koum, wat fir si e gudde Podcast ausmécht a wéi se d’Lëtzebuerger Podcast-Zeen erliewen.