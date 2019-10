Am Kader vun der UN-Klimakonfernez war d'Angela Merkel zu New York. Do koum et zu engem zoufällegen Treffe mat der Kinnigin Máxima... mat witzege Suitten.

D'Angela Merkel an d'Kinnigin Máxima kenne sech scho méi laang, trëfft ee sech zoufälleg op der Strooss, do ass et kloer, dass een e bësse matenee potert. Ma wéi béid Frae sech elo rezent zu New York begéint sinn, war d'Kanzlerin fir e kuerze Moment mat hirem "Englesch" um Enn.

Déi hollännesch Kinnigin erzielt, si hätt "mat Frankräich" iwwer d'Fraebeweegung geschwat. Dat englescht "with France" huet dunn awer fir e bëssen Duerchanee gesuergt. "Mat wiem" koum nämlech just vun der Bundeskanzlerin als Äntwert an d'Kinnigin Máxima widderhëlt: "with France". Ma d'Angela Merkel versteet nawell net, freet nach emol no: "Which Franz".

Eréischt duerno bemierkt si hire Mëssel: "Ach so!", rifft si op Däitsch. "With France, not Franz!"

D'Angela Merkel bleift cool. D'Leit laachen a si laacht mat.

De Video vun dësem zoufällege Treffen gouf d'lescht Woch scho verëffentlecht a gëtt elo massiv gedeelt. Munch Twitter-User setzt souguer nach een drop...